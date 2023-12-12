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Хозяева поставят на место: Политик Филиппо сообщил, когда Зеленского усадят за стол переговоров

Хозяева поставят на место: Политик Филиппо сообщил, когда Зеленского усадят за стол переговоров

Во Франции заявили, что главаря киевского режима вскоре вынудят пойти на мирные переговоры.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо уверен, что совсем скоро президента Украины Владимира Зеленского вынудят приступить к мирным переговорам.

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