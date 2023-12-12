Во Франции заявили, что главаря киевского режима вскоре вынудят пойти на мирные переговоры.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо уверен, что совсем скоро президента Украины Владимира Зеленского вынудят приступить к мирным переговорам.
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