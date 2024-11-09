Алена Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым

Певица Алена Апина поделилась сокровенным о личной жизни. В 2007 году общественность была шокирована, когда под окнами своей московской квартиры было найдено тело исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов».
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