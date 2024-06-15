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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам аналитика, конфликт авторов Black Myth: Wukong с SweetBaby Inc. оказался выдумкой...

По словам аналитика, конфликт авторов Black Myth: Wukong с SweetBaby Inc. оказался выдумкой...

По словам аналитика, конфликт авторов Black Myth: Wukong с SweetBaby Inc. оказался выдумкойВчера мировые СМИ облетела новость, будто бы студия Game Science, разработчик Black Myth: Wukong, отказалась от явного “вымогательства” 7 миллионов долларов США со стороны консалтинговой компании Sweet Baby Inc.

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