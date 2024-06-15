По словам аналитика, конфликт авторов Black Myth: Wukong с SweetBaby Inc. оказался выдумкой...

По словам аналитика, конфликт авторов Black Myth: Wukong с SweetBaby Inc. оказался выдумкойВчера мировые СМИ облетела новость, будто бы студия Game Science, разработчик Black Myth: Wukong, отказалась от явного “вымогательства” 7 миллионов долларов США со стороны консалтинговой компании Sweet Baby Inc.