На озере Байкал 25 декабря завершилась навигация

25 декабря завершился навигационный период на озере Байкал. Откроется навигация только 15 мая. Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, нарушение влекут за собой штрафы от пяти до десяти тысяч рублей (статья 11.
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