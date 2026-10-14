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Орлов сделал 2 передачи в матче с «Бостоном». У защитника «Сан-Хосе» 3 хита и «минус 2» за 19:32

Защитник « Сан-Хосе »  Дмитрий Орлов набрал первые очки в сезоне-2026/27. В матче против «Бостона» (3:6) он отметился 2 передачами.

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