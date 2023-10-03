В Пакистане оценили предсказания голландских ученых о землетрясении

Предсказание голландского центра сейсмологических исследований SSGS о скором землетрясении по линии Чаманского разлома в Пакистане скептически оценили пакистанские исследователи, 3 октября сообщило агентство The Dawn.
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