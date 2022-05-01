Девушка, живущая идеальной жизнью: 8 фактов о that girl

Обычно восхищаются богачами или талантливыми людьми. А что насчет тех, кто просыпается ни свет, ни заря, и живет в эстетичном мире? Последовательницам этого тренда может быть как 15, так и 35 лет – никаких возрастных ограничений не предусмотрено.