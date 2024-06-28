На Эльбрусе погиб альпинист

Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Спасатели спустили тело и передали полиции. Как сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии, группа из трех человек поднималась в районе скал Пастухова, когда одному из туристов стало плохо.
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