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На Эльбрусе погиб альпинист

На Эльбрусе погиб альпинист

Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Спасатели спустили тело и передали полиции. Как сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии, группа из трех человек поднималась в районе скал Пастухова, когда одному из туристов стало плохо.

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