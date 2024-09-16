Глава «Росчайкофе» Чантурия: цена на кофе зависит от большого числа факторов

Это стоимость сырья, курсы валют, энерготарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей Стоимость кофе в магазинах зависит от большого количества факторов, и это не только стоимость сырья, но и курсы валют, энерготарифы и прочие тарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей, сообщил РИА Новости генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.