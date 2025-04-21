«Уроки Памяти» – проект, поддерживаемый Советом безопасности Кыргызстана

Несмотря на то что Советского Союза нет уже больше 30 лет, память о подвиге советского народа, положившего на алтарь Победы против фашизма 27 млн человеческих жизней, по-прежнему объединяет многие теперь уже суверенные республики бывшего СССР.
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