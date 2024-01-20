Нового конкурента Lada Aura от Volkswagen начали продавать в России

В Россию поступила партия седанов Volkswagen Lavida, произведённых на заводе FAW-Volkswagen в Китае. Этот автомобиль является «одноклассником» будущей Lada Aura и предлагает покупателям ряд преимуществ, включая стильный дизайн, просторный салон и современное оснащение.