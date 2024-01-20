За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Цены задрали действительно космические. Пытаться накопить просто невозможно. За ценами просто не угнаться. Езжу пока ...Авторынку РФ гроз...
  • ММ
    В России бездорожья хвтает!Jetour запускает ...
  • Garry
    19- и 20-дюймовые....ЗАЧЕМ ОНИ ВНЕДОРОЖНИКУJetour запускает ...

Нового конкурента Lada Aura от Volkswagen начали продавать в России

Нового конкурента Lada Aura от Volkswagen начали продавать в России

В Россию поступила партия седанов Volkswagen Lavida, произведённых на заводе FAW-Volkswagen в Китае. Этот автомобиль является «одноклассником» будущей Lada Aura и предлагает покупателям ряд преимуществ, включая стильный дизайн, просторный салон и современное оснащение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх