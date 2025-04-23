На субботник в парк Святослава Федорова пришло более 700 человек

19 апреля в Москве состоялся первый этап общегородского субботника. Во всех шестнадцати районах Северного административного округа были выбраны площадки куда в субботу могли прийти неравнодушные и активные жители, чтобы помочь коммунальщикам привести в порядок скверы и дворы.