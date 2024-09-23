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Погода на 24 сентября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Погода на 24 сентября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

24 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.«Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза», - отметили в региональном гидрометеоцентре.

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