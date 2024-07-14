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Англия при Саутгейте впервые уступила на Евро в игровое время. Прервалась серия из 13 матчей

Англия при Саутгейте впервые уступила на Евро в игровое время. Прервалась серия из 13 матчей

В финале Евро-2024 сборная Испании оказалась сильнее команды Англии, победив со счетом 2:1. Это первое поражение сборной Англии при Гарете Саутгейте на Евро в игровое время.

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