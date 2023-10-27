Врач предупредила об опасности переедания популярного у россиян продукта

Терапевт Надежда Подкорытова рассказала, в каких случаях хлеб может принести вред здоровью. Первым делом она призвала не переедать этот продукт, чтобы не набирать лишний вес и избежать повышения уровня холестерина в крови.
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