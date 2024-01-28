Астрономы инициируют защиту полярных кратеров и участков на Луне, которые должны стать «Регионами Особого Научного Значения» для сохранения возможности исследования ранней Вселенной на Луне

В будущем осуществление астрономических исследований на Луне может стать реальностью. В данный момент разрабатываются планы размещения на нашем естественном спутнике такого оборудования, как инфракрасные телескопы, детекторы гравитационных волн и радиотелескопы.
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