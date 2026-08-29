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Мировое обозрение

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Мобильные огневые группы «Севера» отразили атаку ударных БПЛА ВСУ в Белгородском приграничье

Мобильные огневые группы «Севера» отразили атаку ударных БПЛА ВСУ в Белгородском приграничье

Белгородская граница снова была под ударом. Ночью расчёты 22-го зенитного ракетного полка заметили вражеские дроны на подлёте.

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