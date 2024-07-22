Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Верблюдиха вместо мухожука

Разумеется,  главной     новостью   минувшего  воскресенья  стала  новость  о том,  что  старина  Байден (он  же  сонный  Джо,   он  же     Дементий,  он  же    самоходный   чудо-дед  на  перфокартах)   стал  пятисотым  мухожуком - то  есть   заявил,  что  не  будет   участвовать в    президентских  выборах.

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