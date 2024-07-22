Верблюдиха вместо мухожука

Разумеется, главной новостью минувшего воскресенья стала новость о том, что старина Байден (он же сонный Джо, он же Дементий, он же самоходный чудо-дед на перфокартах) стал пятисотым мухожуком - то есть заявил, что не будет участвовать в президентских выборах.
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