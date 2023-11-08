Росгвардия обеспечила безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Сотрудники Росгвардии совместно с представителями Министерства обороны РФ в очередной раз смогли обеспечить безопасное проведение ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.
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