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Пенсионерка отдала "экстрасенсам" 2,5 млн рублей после смерти мужа

Пенсионерка отдала "экстрасенсам" 2,5 млн рублей после смерти мужа

Global Look Press Пожилая жительница Омска, находясь в стрессе после смерти мужа, решила обратиться за помощью к "экстрасенсам", однако фактически попала в руки мошенников и с августа 2022 года лишилась более двух с половиной миллионов рублей.

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