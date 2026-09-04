С сентября изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов в Тамбове

С началом нового учебного года в Тамбове скорректировали работу общественного транспорта. Изменения коснулись маршрутов, связывающих активно развивающийся посёлок Первомайский с социальными объектами, а также подвоз к новой школе в Бокино.
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