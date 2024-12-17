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Появление ракетного соединения с РСД «Орешник» в Беларуси имеет перспективы

Появление ракетного соединения с РСД «Орешник» в Беларуси имеет перспективы

В конце ноября ВС РФ, в ходе идущей СВО на украинской территории, впервые осуществили боевое применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (РСД) «Орешник» с разделяющейся головной частью.

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