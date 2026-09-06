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RT Russia

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Словацкий политик Данко выступил против комиссии по компенсациям Украине

Словацкий политик Данко выступил против комиссии по компенсациям Украине

Вице-спикер парламента Словакии и глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко заявил, что его партия не поддержит присоединение страны к созданию международной комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба Украине.

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