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Ликвидация вражеского дрона под Смоленском: Губернатор сообщил о последствиях

Ликвидация вражеского дрона под Смоленском: Губернатор сообщил о последствиях

Губернатор Смоленской области сообщил подробности о ликвидации вражеского дрона над регионом.Накануне поздно вечером русские системы противовоздушной обороны успешно сбили два украинских дрона, которые намеревались устроить теракты в Московской и Смоленской областях.

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