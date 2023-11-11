Ликвидация вражеского дрона под Смоленском: Губернатор сообщил о последствиях

Губернатор Смоленской области сообщил подробности о ликвидации вражеского дрона над регионом.Накануне поздно вечером русские системы противовоздушной обороны успешно сбили два украинских дрона, которые намеревались устроить теракты в Московской и Смоленской областях.
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