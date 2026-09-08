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За рулем

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Бояться китайских автозапчастей больше не нужно: что изменилось

Бояться китайских автозапчастей больше не нужно: что изменилось

Автомобильный рынок России за последние несколько лет сильно изменился: если раньше китайские комплектующие воспринимались как заведомо слабый вариант, то сегодня спрос на них показывает взрывной рост, и причины такой перемены лежат не только в цене.

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