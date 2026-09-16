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Живая Кубань

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Врач назвала тест, по которому можно определить признаки инсульта

Врач назвала тест, по которому можно определить признаки инсульта

Врач назвала тест, по которому можно определить признаки инсультаИнсульт может начаться с признаков, которые легко принять за что-то неопасное.

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