Врач назвала тест, по которому можно определить признаки инсульта

Врач назвала тест, по которому можно определить признаки инсультаИнсульт может начаться с признаков, которые легко принять за что-то неопасное.
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