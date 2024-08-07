В Забайкальском крае сотрудники полиции и представители общественности провели «Зарядку со стражем порядка» в детском лагере

В рамках общероссийской акции, приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники УМВД России по городу Чите совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю Константином Петровым провели «Зарядку со стражем порядка» на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка».