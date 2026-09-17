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Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам Специальной военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что 17 сентября Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих, в ходе которого Москва получила 23 тела бойцов.

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