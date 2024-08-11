Игрок «Сочи» Дркушич планирует перейти в «Зенит»

Контракт будет подписан на четыре года Футболист «Сочи» Ваня Дркушич планирует подписать четырехлетний контракт с петербургским «Зенитом», после чего отправится в «Црвену Звезду», пишет издание «Чемпионат».
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