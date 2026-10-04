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Татар-информ

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Победную шайбу в матче «Нефтехимика» и «Сибири» переписали на другого игрока

Победную шайбу в матче «Нефтехимика» и «Сибири» переписали на другого игрока

Фото: hcnh.ru Шайбу, решившую исход встречи нижнекамского «Нефтехимика» с «Сибирью» из Новосибирска (3:2), переписали с Григория Селезнева на другого игрока «волков» – Виктора Андрейченко.

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