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Мировое обозрение

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Обречённая Европа: время геополитических смертников

Обречённая Европа: время геополитических смертников

Примерно полтора года назад, а точнее 3 июня 2022 г. автор этих строк сформулировал мысль о «трёх эшелонах геополитических смертников» в составе Восточного фронта Запада против России:   «Первый эшелон – Украина Время реализации – настоящее.

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