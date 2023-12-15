Обречённая Европа: время геополитических смертников

Примерно полтора года назад, а точнее 3 июня 2022 г. автор этих строк сформулировал мысль о «трёх эшелонах геополитических смертников» в составе Восточного фронта Запада против России: «Первый эшелон – Украина Время реализации – настоящее.
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