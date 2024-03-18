ЦИК подвел предварительные итоги выборов президента России

ЦИК России опубликовал предварительные итоги голосования по выборам президента России.Согласно данным, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,68% голосов, коммунист Николай Харитонов - 3,95%, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков - 3,81%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - 3%.
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