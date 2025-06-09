Степашин рассказал о стратегической ошибке в отношении Украины в 1990-х годах

Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин 8 июня заявил, что мнение России в 1990-х годах о том, что Украина — братский народ, который «никуда не денется», является большой стратегической ошибкой.
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