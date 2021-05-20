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Джордж Лукас отказался от услуг Стивена Спилберга

Джордж Лукас отказался от услуг Стивена Спилберга

Джордж Лукас и Стивен Спилберг дружат вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Режиссеров связывают в том числе и совместные киноработы: Спилберг снял для Лукаса 4 части приключений Индианы Джонса, а вот "Звездные войны" прошли мимо него.

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