Джордж Лукас отказался от услуг Стивена Спилберга

Джордж Лукас и Стивен Спилберг дружат вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Режиссеров связывают в том числе и совместные киноработы: Спилберг снял для Лукаса 4 части приключений Индианы Джонса, а вот "Звездные войны" прошли мимо него.