Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, — МВД республики.
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