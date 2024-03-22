Какие новинки команды Ф1 привезли в Мельбурн? Опубликован список обновлений

Какие новинки команды Ф1 привезли в Мельбурн? Опубликован список обновленийFerrariКоманды Формулы 1 представили журналистам данные по обновлениям машин на Гран При Австралии, стартовавшем в пятницу на трассе Альберт-Парк в Мельбурн.