Какие новинки команды Ф1 привезли в Мельбурн? Опубликован список обновлений

Какие новинки команды Ф1 привезли в Мельбурн? Опубликован список обновленийFerrariКоманды Формулы 1 представили журналистам данные по обновлениям машин на Гран При Австралии, стартовавшем в пятницу на трассе Альберт-Парк в Мельбурн.
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