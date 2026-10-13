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Иркутск Сегодня

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Газ — в каждый дом: Братск завершает масштабную газификацию по проекту «Чистый воздух»

В Правобережном районе Братска работы по переводу частных домов на экологичное топливо вышли на финишную прямую.

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