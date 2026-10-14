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Премьер Латвии признал, что Рига не может запретить транзит российского зерна

Премьер Латвии признал, что Рига не может запретить транзит российского зерна

РИА Новости/Виталий Тимкив Невозможно ввести запрет на транзит российского зерна или резко повысить тарифы на железнодорожные перевозки из-за юридических рисков и обязательств перед западными партнерами.

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