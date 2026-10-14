Премьер Латвии признал, что Рига не может запретить транзит российского зерна

РИА Новости/Виталий Тимкив Невозможно ввести запрет на транзит российского зерна или резко повысить тарифы на железнодорожные перевозки из-за юридических рисков и обязательств перед западными партнерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Школьник устроил ...
- LD Три человека пост...
- LD Три человека пост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым