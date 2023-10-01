Мать на Кубани проверяют за жесткое обращение с дочерью и избиение девочки

Следователи в Краснодарском крае начали проверку после шокирующего видео в соцсетях. Мать в Курганинске применила к дочери физическое насилие, потому что девочка поздно вернулась домой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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