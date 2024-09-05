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Новости Липецка

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Суд отверг аппеляцию главы одного из липецких сельсоветов, премировавшую себя

Суд отверг аппеляцию главы одного из липецких сельсоветов, премировавшую себя

Липецкий областной суд не нашел оснований для отмены решения Елецкого районного суда, который признал недействительным распоряжения главы администрации Афанасьевского сельсовета Измалковского района о премировании самой себя за выполнение особо важных и сложных заданий.

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