Сырость в доме — это не просто косметический дефект, который можно спрятать за новой отделкой. Это сигнал о том, что конструкция здания или инженерные системы работают неправильно.
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