Симоньян: фрагменты с Лолитой и Киркоровым вырезали из новогодних программ

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что фрагменты с участием артистов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской вырезали из эфира новогодних программ на федеральных каналах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии