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Двое подростков ушли в лес и пропали в Уфе

Двое подростков 13 и 14 лет пропали в Уфе, сообщает Следственный комитет РФ. По данным ведомства, днем 30 марта подростки ушли из дома, направились в лесной массив вблизи детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.

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