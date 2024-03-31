Двое подростков ушли в лес и пропали в Уфе

Двое подростков 13 и 14 лет пропали в Уфе, сообщает Следственный комитет РФ. По данным ведомства, днем 30 марта подростки ушли из дома, направились в лесной массив вблизи детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.