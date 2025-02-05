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Невзорова* за границей не лечат, Хаматову лишили языка: Релоканты пропадают за границей, но Гудков вернулся, и ему все нипочем

Невзорова* за границей не лечат, Хаматову лишили языка: Релоканты пропадают за границей, но Гудков вернулся, и ему все нипочем

ИА Новороссия Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Волна негодования захлестнула русскоязычный сегмент интернета после слов Невзорова* о России и анонса платной встречи с Татьяной Лазаревой**.

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Комментарии
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Андрей
Узкому еще не расширили гудок?
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3 час.
Сергей Кептицин
Да и так говна всякого типа Ревва-Харламов-Воля и др. Так ещё вернуть Гудкова? Нах! Нах!
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3 час.
ВВ
Василий Васильев
Если у Президента были такие доверенные лица, как Хаматова, то можно понять каково качество и остального &quot;ближнего круга&quot; нашего Президента. А если вспомнить Якименко, бывшего лидера движения &quot;Наши&quot;, который был в фаворе у Президента, то картина становится совсем &quot;прозрачной&quot;. И ведь никто не виноват. У нас в стране Президент сам выбирает свое окружение. А потом &quot;короля играет свита&quot;.
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2 час.
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