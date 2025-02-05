Невзорова* за границей не лечат, Хаматову лишили языка: Релоканты пропадают за границей, но Гудков вернулся, и ему все нипочем

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Василий Васильев

Если у Президента были такие доверенные лица, как Хаматова, то можно понять каково качество и остального "ближнего круга" нашего Президента. А если вспомнить Якименко, бывшего лидера движения "Наши", который был в фаворе у Президента, то картина становится совсем "прозрачной". И ведь никто не виноват. У нас в стране Президент сам выбирает свое окружение. А потом "короля играет свита".