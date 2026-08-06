В следственном управлении состоялась встреча молодых следователей с ветеранами следственных органов

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области состоялась встреча молодых следователей с представителями региональной общественной организации «Союз ветеранов следственных органов» Ивановской области Ольгой Алексеевной Тарасовой и Алексеем Германовичем Перовым.
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