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В следственном управлении состоялась встреча молодых следователей с ветеранами следственных органов

В следственном управлении состоялась встреча молодых следователей с ветеранами следственных органов

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области состоялась встреча молодых следователей с представителями региональной общественной организации «Союз ветеранов следственных органов» Ивановской области Ольгой Алексеевной Тарасовой и Алексеем Германовичем Перовым.

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