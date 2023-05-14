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«Геранями» и «Кинжалами» по складам со снарядами и ж/д станциям: на Западной Украине всю ночь гудела тревога

«Геранями» и «Кинжалами» по складам со снарядами и ж/д станциям: на Западной Украине всю ночь гудела тревога

Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе, а также в подконтрольном Киеву Херсоне. Итоги мы вряд ли узнаем, но известно, что отбой воздушной тревоги по Украине объявили только после 5 утра.

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