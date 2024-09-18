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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чаллыда фронттагыларга бияләй һәм оекбаш бәйләгән ветеранны 101 яшьлеге белән котладылар

Чаллыда фронттагыларга бияләй һәм оекбаш бәйләгән ветеранны 101 яшьлеге белән котладылар

Чаллыда яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны, тыл хезмәтчәне Фәүзия Гыйләҗевага 101 яшь тулды. Аны гомер бәйрәме белән балалары, оныклары, Үзәк район башлыгы урынбасары Эльмира Гыйльметдинова, 39нчы бистә территориаль иҗтимагый совет рәисе Мәдинә Мөхәммәтҗанова да котлады.

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