Сийярто назвал лицемерием критику встречи Путина и Орбана от премьера Эстонии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, отреагировал на критику премьер-министра Эстонии, Каи Каллас, в адрес венгерского премьера, Виктора Орбана, за его встречу с президентом России, Владимиром Путиным.
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