«Праздник детства». Реальная сказка от спортсменов для севастопольских детей

Дети и их родители с нетерпением ждали встречи с севастопольским детским поэтом Владимиром Орловым. Источник: Федерация ММА Севастополя Источник: Федерация ММА Севастополя Творческий и очень увлекательный праздник детства для юных «Витязей» состоялся по инициативе Федерации ММА Севастополя и Российского Союза Боевых Искусств в стенах спортивного клуба «Витязь.
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