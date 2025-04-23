Маленькая обида обернётся большой бедой: Народные приметы в день Терентия. Что можно и нельзя делать 23 апреля

Православная церковь вспоминает 23 апреля святого мученика Терентия, который жил в III веке н. э. Он стал одним из сорока мучеников, казнённых за свою веру при императоре Деции Траяне, который преследовал христиан, так как они отказывались приносить жертвы идолам.